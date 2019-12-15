Kantin denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Kantin denetimleri sıklaştırıldı

6 saat önce

Seyhan Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla okullardaki kantin, yemekhane ile okul yakınlarındaki büfelerin denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Kantin denetimleri sıklaştırıldı, System.String[]

Seyhan Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla okullardaki kantin, yemekhane ile okul yakınlarındaki büfelerin denetimlerini artırarak sürdürüyor.


Son günlerde okul kantinlerinde satıldığı iddia edilen sağlıksız ve çocuklar için tehlikeli olabilecek ambalajlarla ilgili yaşanan olaylardan sonra Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri eşliğinde okulların kantinlerindeki denetimlerini sıklaştırdı.


Zabıta ekipleri evrak ve işleyiş olarak denetlerken, Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi ise gıdaların kalitesi, son kullanma tarihi ve sunum şekli bakımından kontrolden geçiriyor. Kontrollerde ayrıca satışa sunulan gıda maddelerinin muhafaza, sergileme ve sunumu gözlemlendi.


Denetimlerde enerji içecekleri, aromalı, gazlı içecekler, yapay soda, yağda kızartmalar, cipsler ve mısır çerezleri gibi ürünlerle ilgili kontroller de yapılarak bu gibi ürünlerin satışının yapılmaması için gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca "şırınga çikolata" diye tabir edilen ürünlerin kantinlerde satışının yapılıp yapılmadığına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Çocukların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayabilmek amacıyla yapılan denetimlerde, kantin işletmecilerinin mevcut kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun faaliyet göstermeleri hakkında bilgilendirildi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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