Kantin hırsızlarına okul bahçesinde suçüstü
1 saat önce
Eskişehir'de, bir ortaokulunun kantininden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
'de, bir ortaokulunun kantininden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Okula farklı tarihlerde hırsızlık amacıyla girdikleri tespit edilen şüpheli İ.B. ile C.D. 3'üncü kez hırsızlık amacıyla geldikleri okulun bahçesinde polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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