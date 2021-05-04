Kantin işletmecileri destek bekliyor - Son Dakika

Kantin işletmecileri destek bekliyor

04.05.2021 13:55
Kantin işletmecileri destek bekliyor, System.String[]

Sivas'ta kantin işletmecileri Kovid-19 salgınında iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sivas'ta kantin işletmecileri Kovid-19 salgınında iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sivas Kantin İşletmecileri Dernek Başkanı Eyüp ÇELİK, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kantinci esnafının zor durumda olduğunu belirterek, hibe ve destek talebinde bulundu. Başkan Çelik, okul kantin işletmelerinin geçen yıl 13 Mart'tan bugüne kadar kapalı olduğunu hatırlatıp, "Kantinci esnafının bu süreçte banka kredileri ve el borçları alarak evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kantinci esnafı, BAĞ-KUR primi, SGK, vergi, muhasebe ücreti, ev kirası, elektriği, suyu, doğal gazı, mutfak masrafı ve firma borçları derken bu 14 aylık süreçte borç üstüne borç biriktirdi ve iflasın eşiğine geldi" dedi.

"Okullar 1 Mart'ta açıldı ama bizim için çözüm olmadı"

Başkan Çelik, kantin işletmecilerinin, esnaf ve sanatkar camiasında salgından en fazla etkilenen ve en uzun süre kapalı kalan esnaf kitlesi olduğunu belirterek, "1 Haziran-21 Kasım 2020 döneminde uygulanan yeni normalleşme sürecinde hemen hemen tüm esnaf az ya da çok evine ekmek götürürken kantin işletmecileri işsiz, aşsız kalmıştır. Zaten 19 Ekim-13 Kasım döneminde son sınıf düzeyinde açılıp tekrar kapatılan okullarda öğrenciler gelmediği için birçok üyemiz kantini dahi açmamıştır. Kantincilerde aşı öncelik grubuna alınmalı"Kovid-19 nedeniyle yapılan aşılama sürecinde öğretmelerle birlikte kantincilere de öncelik tanınması gerekiyor. Bu, salgınla mücadele ve salgının seyri için önemlidir. Çünkü öğrencilerin en yakın teması işin doğası gereği kantin personeliyle olmaktadır" dedi.

"Gelir kaybının önlenmesi için destek bekliyoruz"

Başkan Çelik, Ticaret Bakanlığından da gelir kaybının önlenmesi için destek talep ettiklerini belirterek, "Gelir kaybı desteği kantin işletmecilerine salgın sonuna dek her ay bin lira olarak ödenmeye devam edilmeli, yoksa birçok üyemiz evine ekmek götüremeyecek ve iflas edecek. Devletin vergi beyannamesi, SGK primleri ve BAĞ-KUR prim desteği gibi konularda kantinci esnafını düşünerek yeni düzenlemeler yapması gerekiyor. Okul kantinleri salgından dolayı 14 aydır kapalı ve bir kuruş gelir elde edemiyor ancak devlet 14 ayda 14 bin lira BAĞ-KUR primi istiyor. Düşünün ki iş yerinizi açmanız yasak ama çalışmasanız da bu primi yatırmanız zorunlu tutuluyor. Acilen kanuni düzenlemelerin yapılarak, salgın sürecinde kapalı olan kantin işletmecilerinin primlerinin devlet bütçesinden karşılanması ya da üyelerimize prim desteği sağlanması gerekiyor. Kantin işletmecilerinin ve salgından ağır darbe alan mesleklerin tespitine yönelik sektör analizi gerçekleştirilmeli. "Kovidzede" tanımı altında bu sektörlere pozitif ayrımcılık yapılarak hibe ve özel destekler sağlanması gerekiyor. Nasıl Elazığ ve İzmir'deki esnafımız depremzede, Giresun-Dereli' deki esnafımız selzede olarak görülüp, vergi, SGK ve kredi borçları asgari bir yıl ertelenip 50 bin lira hibe desteği sağlanmışsa, eylül sonuna kadar iş yerlerinden umudunu kesmiş ve yaklaşık 19 ay kapalı kalacak bir esnaf grubu olarak kantinciler de "Kovidzede" kabul edilmeli ve pozitif ayrımcılıkla acilen yardım sağlanmalıdır. Pandemi diğer esnaf grupları için salgın, kantin işletmecisi için afettir" dedi. - SİVAS

Kantin işletmecileri destek bekliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi, Esnaf, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kantin işletmecileri destek bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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