Kantin İşletmeciliği Kursu başvuruları bugün bitiyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri ile tekrar faaliyetlerine başlayan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, kantin işletmeciliği kursları için başlayan başvurular bugün sona eriyor.

Normalleşme süreci ile birlikte telafi dersleri adıyla kurslarına tekrar başlayan Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, iş arayanlar için önemli olan belgelendirme kurslarına ağırlık vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanırken, Halk Eğitim Merkezi de Kantin İşletmeciliği kurslarına başladı. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan açıklamada "Kantin İşletmecisi kursu başlıyor. Son başvuru tarihi 7 Ağustos Cuma günü. Kantin işletmek isteyen kişileri başvuru ve bilgi için okulumuza davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN