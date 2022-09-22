KANTİN VE YEMEKHANELERDE DENETİM - Son Dakika
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KANTİN VE YEMEKHANELERDE DENETİM

22.09.2022 09:10

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli gıda denetçileri, okul ve yurtlardaki kantinler ile yemekhaneleri denetledi.

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli gıda denetçileri, okul ve yurtlardaki kantinler ile yemekhaneleri denetledi.

Denetçiler tarafından yapılan incelemelerde, yemekhane ve kantinlerin hijyen koşulları, resmi evrakı, personelin hijyen eğitimi sertifikaları ile gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarına mercek tutuldu. Denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, bu uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere süre verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu ve Saimbey Ortaokulu'ndaki denetimlere katıldı. Müdür İlmeç, işletmelerde özellikle hijyen koşulları, ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine baktı.

503 OKUL KANTİNİNDE DENETİM

Yeni başlayan eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yemekhanelerde denetimler gerçekleştirildiği dile getiren Müdür Mustafa İlmeç, 'Kentimizde 503 okulda 48 ekibimizle kantin denetimindeyiz. Özellikle yeni başlayan eğitim-öğretim yılıyla birlikte işin baştan sağlam tutulması amacıyla, bugün bütün gıda denetimi ekiplerimiz kantin denetimindeler. Okuldaki öğrencilerimizin, yurtlarda kalan öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için bugün denetimlerimizi bütün il genelinde gerçekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar özellikle en az iki defa olmak üzere sık sık denetimler yapılacak. Bu denetimler sonucunda görülen eksikliklerde gerekli mevzuat çerçevesinde işlemler tesis edilecektir' dedi.

'GENEL OLARAK EKSİKLİK YOK'

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında da bilgi veren Müdür İlmeç, 'Ürünlerin muhafaza şartlarında genel olarak bir eksiklik yok ama buradaki bulunduğumuz kantin işletmede açıkta bir döner olduğunu tespit ettik. Bu, hijyen kuralları açısından önemli. Ayrıca tezgah üzerilerinde boş bırakılmış ekmeklerin veya gıda ürünlerinin olması bir risk teşkil ediyor. Bazı ürünler çabuk bozulmaya müsait ürünler. Bunların saklama koşullarının iyileştirilmesi için hem uyarılarda bulunduk hem de gerekli idari işlemler yapılacak. Bizim önceliğimiz hem çocuklarımızın hem bütün bir halkımızın güvenilir ve güvenli gıdaya ulaşımını ve tüketimini sağlaması konusunda onlara önderlik etmek, bu denetimleri gerçekleştirmek. Bu konuda eksikler tespit edilen işletmelere, kantinlere, yemekhanelere, toplu tüketim yerlerine gerekli işlemler yapılacaktır' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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