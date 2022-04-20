'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda - Son Dakika
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'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda

20.04.2022 13:11

'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda Elazığ'da kantini bulunmayan köy okulları için hayata geçirilen Kantinbüs, köy köy dolaşarak öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda

ELAZIĞ - Elazığ'da kantini bulunmayan köy okulları için hayata geçirilen Kantinbüs, köy köy dolaşarak öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kantin İş -Sen Elazığ Şubesi, kırsal kesimlerdeki kantini bulunmayan okullarda kantin hizmeti sunulması için harekete geçti. Bu çerçevede bir minibüs alındı. Yeniden tasarlanarak kantine dönüştürülen minibüse Kantinbüs ismi kondu. Faaliyete başlayan Kantinbüs'ün bugünkü durağı Mollakendi İlkokulu oldu. Teneffüse çıktıklarında Kantinbüs'ü karşılarına gören minikler büyük sevinç yaşadı. Sıraya giren öğrenciler, çizdikleri resimleri Kantin İş-Sen Kadın Kolları Başkanı Leyla Yıldırım'a vererek ücretsiz hamburger ve içecek aldı. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, Kantinbüs'ün her zaman gelmesini istedi.

Kantinbüs hakkında bilgi veren Kantin İş-Sen Kadın Kolları Başkanı Leyla Yıldırım, " Kantin-İş Senin Kantinbüs projesi bugün çok şirin bir beldemiz olan Mollakendi beldesine geldi. Bugün burada öğrencilerimize buluştuk. Kendilerine ücretsiz ürünleri dağıttık. Mutluyuz ve heyecanlıyız. Böyle bir projeyi ilimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradaki çocuklarımızın keyfi inanılmazdı. Kantinbüs, kantini olmayan köy okullarına gitmeye devam edecek" dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Süleyman Yumuşakkaya, "Kantinbüs geldi. Bize ekmek arası köfte verdi. Yanlarında içecekler verdi. Çok beğendik. Merakla bekliyorduk. Onlar için resim çizdik" diye konuştu.

Öğrencilerden Zeliha Kaya ise "Kantinbüs geldi. Bize hamburger, süt verdi. Bizde onlara hediye verdik. Çizdiğimiz resimleri ve boyadığımız ürünleri onlara verdik. Çok sevindik" şeklinde konuştu.

'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda
'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda
'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda
'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda

YORUMLAR
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Leyla Yıldırım, Mollakendi, Minibüs, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kantinbüs' kantini bulunmayan köy okulları için yollarda - Son Dakika


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