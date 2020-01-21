Kantinciler, Antalya'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kantinciler, Antalya'da buluştu - Son Dakika

Kantinciler, Antalya'da buluştu

6 saat önce

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti sunmak bizim işimiz. Bu işi bizden daha iyi kimse yapamaz." dedi.

Kantinciler, Antalya'da buluştu, System.String[]

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti sunmak bizim işimiz. Bu işi bizden daha iyi kimse yapamaz." dedi.

Federasyon kapsamında düzenlenen 7. Meslekiçi Eğitim Çalıştayı, ülke genelindeki temsilcilerin katılımı ile Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Osmanoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, esnafın yaşadığı sıkıntıları tek tek aşarak bugünlere geldiklerini söyledi. Şu anda da yasaklı gıdalarla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade eden Osmanoğlu, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti sunmak bizim işimiz. Bu işi bizden daha iyi kimse yapamaz. Bu konuda her yıl çalıştaylar ve çeşitli eğitim çalışmaları yapmaktayız. Bu mesleğin sorunlarını çözme yolunda katkı sağlayan herkes bu ülkenin çocuklarına hizmet etmiş olur." diye konuştu.

Bir konuyla ilgili çıkarılan yönetmeliğin her ilde aynı şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Osmanoğlu, yönetmeliği anlamayan, tercüme etmekte zorlanan bazı idarecilerin meslektaşlarına sıkıntılar yaşattığını öne sürdü.

Daha sonra Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Başkanı Nurettin Konaklı da yaptığı sunumla okul aile birliği yönetmeliğinin kantinlerin işleyişindeki rolü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayda, kantincilerin öğrencilerle iletişimde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgi verildi.

Çalıştay, 24 Ocak'ta sona erecek.

Nilhan Osmanoğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
"Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 04:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kantinciler, Antalya'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]