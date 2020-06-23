Kantinciler destek bekliyor - Son Dakika

Kantinciler destek bekliyor

Korona virüs nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilince 13 Mart'tan bu yana kapalı olan kantin işletmecileri destek bekliyor.

Korona virüs nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilince 13 Mart'tan bu yana kapalı olan kantin işletmecileri destek bekliyor.

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Konya Kantinciler Dernek Başkanı Ethem Tartan yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan karantina süreci boyunca kapanan ve elindeki ürünlerinin işlevsiz hale geldiği için çöpe atılan kantin işletmecilerinin sesini Hükümet yetkililerine aktarmak için gece gündüz çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu zor süreçte zarar gören işletmecilerin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydeden Tartan, "Salgın önlemleri çerçevesinde 13 Mart'tan itibaren kapalıydık, eğitim - öğretime ara verilince işletmeciler bu duruma hazırlıksız yakalandı. Bütün ürünleri ellerinde kaldı. Tedarikçi firmalar ürünleri raflara dizildiği için iade almadı. Türkiye'de 55 bine yakın devlet okul kantini, 13 bine yakın özel okul kantininin yanı sıra çok sayıda hastane ve üniversite gibi kamu kuruluş kantinlerinin bünyesinde barındıran işletmeler virüs salgını dolayısıyla kantinci esnafı zor günler yaşadı. Sayıları 100 bini aşan kantinci esnafını salgına hazırlıksız yakalandı. Bizler 13 Mart'tan itibaren kapalıyız, eğitim öğretime ara verilince hazırlıksız yakalandık, ürünlerin son kullanma tarihleri de 3 aylık kısa bir sürede olduğu için hepsini imha etmek zorunda kaldık" dedi.


"Bağ-Kur ödemelerinden muafiyet istiyoruz"


Pandemi süresince birçok önlem ve destek paketi açıklandığını hatırlatan Tartan, "Bağ-Kur ödemelerinin ertelenmesiyle ilgili devletimiz birtakım önlem paketleri açıkladı. Prim ödemeleriyle alakalı öteleme yapıldı fakat bizim açılış tarihimiz bile belli değil. Okullar açılacak ama kantinler açılacak mı henüz belli değil. Devletimizden isteğimiz Bağ-Kur prim ödemelerini bizim esnafımız için ertelenmesini değil, muaf tutulmasını talep etmekteyiz. Bizler evimize ekmek götürmek istiyoruz. Kira, elektrik, su faturaları gibi giderlerimiz var ve bu giderleri karşılayacak hiçbir gelirimiz yok. Şuan Türkiye'de 6 ay kadar bir süreç kapalı kalan tek esnaf grubu biziz" dedi.


"Sicil Affından Yararlanmak İstiyoruz"


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 25 bin lira destek kredisi ve Halk Bank tarafından sağlanan 25 bin liralık ticari kredi takviyelerinden kantinci esnafı olarak yararlanamadıklarını hatırlatan Başkan Tartan, "Bizler zaten 180 gün çalışıp 365 gün evini geçindiren esnaflarız. Bizim çalışmadığımız süreler çok ve kantinci esnafının bu anlamda geçmişten gelen bir takım sıkıntıları var. Kredi alınmış ödeyememiş, bankaların belirlediği şartları yerine getiremediğimizden krediden yararlanamadığımız için bir defaya mahsus bizler için sicil affından yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.


"Kiralarımıza zam yapılmamasını istiyoruz"


Yönetmelik gereği sözleşmelerinde bulunan, çalışılmayan dönemde kira ödenmez kuralının esnetilmesini istediklerini aktaran Başkan Tartan, "Çalışmadığımız için sözleşmelerimiz ve kiralarımız donduruldu. Bu çalışmadığımız sürenin de sözleşme bitiş tarihimizin sonuna eklenmesini istiyoruz. En azından 2020 - 2021 döneminde zararırımızın karşılanması adına kiralarımıza zam yapılmamasını talep ediyoruz" dedi. - KONYA

Koronavirüs, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kantinciler destek bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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