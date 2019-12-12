Kantincilerden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kantincilerden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika

Kantincilerden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüne ilişkin açıklama

6 saat önce

Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine yol açan olay, okul kantinlerinde satılan ürünleri ve buraların denetimini yeniden gündeme getirdi.

Kantincilerden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüne ilişkin açıklama, System.String[]

Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine yol açan olay, okul kantinlerinde satılan ürünleri ve buraların denetimini yeniden gündeme getirdi. Kantinciler, ülke gerçeklerine uygun yeni bir Okul Kantin Yönetmeliği hazırlanmasının önem taşıdığını, işletmecilerin de gerçekleştirilen dönüşüme ayak uydurması gerektiğini bildirdi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, yazılı açıklamasında, şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bu ve benzeri olaylardan ürünlerin üretimine izin veren, pazarlayan, denetleyen, satışına müsaade eden tüm kesimlerin sorumlu olduğunu belirten Şahin, "2011'den bugüne mesleğimizde, kolalı, gazlı, aromalı içecekler, cips ve patates kızartması, 2016'dan sonra çikolata, şekerleme ve her türlü dolgulu ürüne yasak uygulandı, fakat okul çevresinde bu ürünlerin satışına devam edildi. Bakanlıklarda katıldığımız tüm toplantılarda okul çevresinde de belirli bir mesafeye kadar bu ürünlere yasak uygulanmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaydan herkesin ders alması gerektiğini ifade eden Şahin, bu gibi ürünler için sadece kantinlere yasak getirilip ceza verilerek sorunun çözülemeyeceğini savundu.

Şahin, çocukların bu tür tehlikelerden korunması için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:


"Yavrularımızı aynı tehlikeyle yüz yüze bırakmamak, daha sağlıklı beslenme ortamları hazırlamak için yetkilileri ülke gerçeklerine uygun bir Kantin Yönetmeliği hazırlamaya, kantin işletmecisi üyelerimizi de mesleğin dönüşümüne ayak uydurmaya davet ediyorum. Yeter ki yeni yavrularımız ölmesin. Bunun için okul kantinlerine yönelik denetimler okul çevrelerindeki bakkallarda da uygulanmalı. Bazı ürünlerin satışına kantinde yasak konulup bakkalda izin verilirse tüm kantinler kapatılsa dahi sonuç yine hüsran olur."

Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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