Kantincilere ilk 5 dakika projesi eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kantincilere ilk 5 dakika projesi eğitimi - Son Dakika

Kantincilere ilk 5 dakika projesi eğitimi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yer alan okullarda görev yapan kantincilere yönelik olarak hazırlanan ve ilk yardım gerektiren acil durumlarda neler yapacaklarının anlatıldığı İlk 5 Dakika Projesi eğitimi gerçekleştirildi.

Kantincilere ilk 5 dakika projesi eğitimi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yer alan okullarda görev yapan kantincilere yönelik olarak hazırlanan ve ilk yardım gerektiren acil durumlarda neler yapacaklarının anlatıldığı İlk 5 Dakika Projesi eğitimi gerçekleştirildi.


Geçtiğimiz aylarda iki farklı şehirde eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin aldıkları çikolatanın kapağını yutarak nefessiz kalması sonucu yaşamlarını yitirmesinin ardından bu ve benzeri olaylarda ilk yardımın öneminin bir kez daha ortaya çıkması nedeniyle hayata geçirilen İlk 5 Dakika Projesi kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki kantin işletmecilerine yönelik eğitim düzenlendi.


İlk 5 dakikanız Son 5 dakikanız olmasın sloganıyla günün büyük çoğunluğunu okulda geçiren ve okul kantinlerinden alışveriş yapan çocukların benzer durumlarda kalmaları halinde, bilgilenmeleri amacıyla Çorlu'da bulunan tüm okullardaki kantin işletmecilerine 18 saatlik uygulamalı ilk yardım eğitimleri planlandı ve ilk grubun eğitimlerine başlandı.


Eğitimler kapsamında ilçe genelinde yer alan tüm okullardaki kantinlerin işletmecilerine eğitim verileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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