Üye Girişi
KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR - Son Dakika

KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR

03.11.2021 12:05

SİVAS'ta, Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 16 yıldır kantin işletmeciliği yapan ve hiç evlenmeyen Güler Aktaş (45), hayatını öğrencilere ve yardımlara adadı.

SİVAS'ta, Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 16 yıldır kantin işletmeciliği yapan ve hiç evlenmeyen Güler Aktaş (45), hayatını öğrencilere ve yardımlara adadı. Kendi geliri ve çevresindeki yardımseverler ile öğrencilerin desteklerini birleştirerek özellikle Afrika'ya yönelik çalışmalara katılan Aktaş, Çad'da mescit yapımı ve farklı ülkelerde su kuyuları açtırılmasına vesile oldu. Şimdilerde bu ülkelerde kütüphane ve sağlık ocağı yapımı için de çaba gösteren Güler Aktaş, "Hayatımı yardımlara adadım. İşini aşkla yapan yorulmazmış, ben de yorulmuyorum. Burada mesleğimi devam ettirirken çocuklarımın sadece midelerini değil yardımlarla ruhlarını da doyuruyorum. Afrika ülkelerindeki insanlara yardım da benim hayalimdi" dedi.

Kent merkezindeki Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde kantin işleten Güler Aktaş öğrencilerden oluşturduğu gönüllü toplulukla Sivas'tan Afrika'ya yardım ulaştırıyor. Babası Ömer Aktaş'ın eğitime devam etmesine izin vermemesi üzerine okulda olabilmek için kantinci olmak isteyen Aktaş, hiç evlenmeyerek ömrünü öğrenci ve yardımlara adadı. 'Çocuklarım' dediği öğrencilerinin desteğini de alarak hem ülke içerisinde hem de Afrika ve Suriye? ye çeşitli yardım faaliyetleri yapan Aktaş, sosyal medya üzerinden duyurduğu sesiyle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Okul kantini işletmeciliği yapmanın hayali olduğunu belirten Güler Aktaş, "2006 yılında hayalim olan okula geldim. Buraya kantinci olarak gelmeyi hep hayal ediyordum. Babam beni okutmağı için, benim hayalim okula gelmek için kantinci olmaktı. Rabbim de bunu bana nasip etti. Bekarım, çok çocuğumun olmasını istemiştim ve Rabbim bana binlerce evlat nasip etti. 15 yıldır çocuklarımıza ve hocalarımıza burada hizmetteyim. Burası benim yuvam, evim, hatta evimden çok daha fazla evim. Hayatımı bu okula ve yardımlara adadım. Burası benim evim, işim ve aşkım. İşini aşkla yapan yorulmazmış, ben de yorulmuyorum. Burada mesleğimi devam ettirirken çocuklarımın sadece midelerini değil yardımlarla ruhlarını da doyuruyorum. Bu benim hayalimdi ve nasip oldu. Şu an çocuklarımız birlikte birçok hayırda yarışıyoruz. Kantin kadar Afrika'ya gitmek de hayalimdi. 2019 yılında ilk Uganda'ya gittik ve kuyu açılışlarımız oldu. Sonrasında Afrika Çat'ta mescit açılışımızı yaptırdık. Şu anda sağlık ocağımız var ve devamında yetimhane, külliye ve aşevi olarak devam edeceğiz. Güler Aktaş ve gönül dostları olarak biz nice hayırlara koşturuyoruz" diye konuştu.

'BURASI GEÇİMİMİ SAĞLAYIP, GÖNLÜMÜ DOYURDUĞUM MEKAN'

Kantinin hem geçim kaynağı hem de evi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Burası hem geçimi sağladığım hem de gönlümü doyurduğum bir mekan. Yemekten bile çok sevdiğim şey yardım yapmak ve o yardımı insanlara ulaştırmak. Okulumuzda maddi imkansızlıkları olan öğrencilerimiz de var. Onlar söylemeye utanıyordu. Ben de biz verince utandıkları için askıda ekmek gibi askıda yemek olsun uygulaması başlattım. Bu durum buraya geldiğim günden itibaren böyle devam ediyor. Bizler Allah rızası için veriyoruz. Allah da bize daha fazlasını veriyor? ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Afrika'ya ilgili yardım çalışmalarını anlatan Güler Aktaş, "Kara çocukları ve kara kıtaları hep görüyorduk. Ben de gitmek için çok çabaladım. Dernek, vakıf, kurum ve kuruluş herkese yazdım ve dönüş olmadı. Kadınların gitmesinin zor olduğunu söylediler. Sonuç olarak Rabbim bir gün nasip etti ve Uganda'ya gittik. Bundan sonrasında gidişlerim devam etti. Çünkü artık bütün vakıf ve kuruluşlar 'bizimle çalışır mısın?' diye talepte bulunuyor. 16 yıldır bu işte öğrencilerimle çalışıyorum. Onlar benim en büyük destekçim. Birçoğu meslek sahibi oldu. Onlar beni ben onları tanıyorum ve bu şekilde destek oluyorlar. Okuldaki çocuklarım bana öğrenci gibi değil evladım gibiler. Burası okulumuzun mutfağı. Ben de onların ablaları ve anneleri gibiyim. Ömrüm, bedenim ve ruhum yardıma adanmıştır" dedi.

KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR
KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR
KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR
KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR

İmam Hatip Liseleri, Mescit, Afrika, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu 11:59 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek

Son Dakika Haberleri
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor         
11:58
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı         
11:40
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti         
10:02
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement