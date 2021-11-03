KANTİNDE BAŞLAYAN İYİLİK ZİNCİRİ SİVAS'TAN AFRİKA'YA UZANIYOR - Son Dakika

SİVAS'ta, Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 16 yıldır kantin işletmeciliği yapan ve hiç evlenmeyen Güler Aktaş (45), hayatını öğrencilere ve yardımlara adadı. Kendi geliri ve çevresindeki yardımseverler ile öğrencilerin desteklerini birleştirerek özellikle Afrika'ya yönelik çalışmalara katılan Aktaş, Çad'da mescit yapımı ve farklı ülkelerde su kuyuları açtırılmasına vesile oldu. Şimdilerde bu ülkelerde kütüphane ve sağlık ocağı yapımı için de çaba gösteren Güler Aktaş, "Hayatımı yardımlara adadım. İşini aşkla yapan yorulmazmış, ben de yorulmuyorum. Burada mesleğimi devam ettirirken çocuklarımın sadece midelerini değil yardımlarla ruhlarını da doyuruyorum. Afrika ülkelerindeki insanlara yardım da benim hayalimdi" dedi.

Kent merkezindeki Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde kantin işleten Güler Aktaş öğrencilerden oluşturduğu gönüllü toplulukla Sivas'tan Afrika'ya yardım ulaştırıyor. Babası Ömer Aktaş'ın eğitime devam etmesine izin vermemesi üzerine okulda olabilmek için kantinci olmak isteyen Aktaş, hiç evlenmeyerek ömrünü öğrenci ve yardımlara adadı. 'Çocuklarım' dediği öğrencilerinin desteğini de alarak hem ülke içerisinde hem de Afrika ve Suriye? ye çeşitli yardım faaliyetleri yapan Aktaş, sosyal medya üzerinden duyurduğu sesiyle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Okul kantini işletmeciliği yapmanın hayali olduğunu belirten Güler Aktaş, "2006 yılında hayalim olan okula geldim. Buraya kantinci olarak gelmeyi hep hayal ediyordum. Babam beni okutmağı için, benim hayalim okula gelmek için kantinci olmaktı. Rabbim de bunu bana nasip etti. Bekarım, çok çocuğumun olmasını istemiştim ve Rabbim bana binlerce evlat nasip etti. 15 yıldır çocuklarımıza ve hocalarımıza burada hizmetteyim. Burası benim yuvam, evim, hatta evimden çok daha fazla evim. Hayatımı bu okula ve yardımlara adadım. Burası benim evim, işim ve aşkım. İşini aşkla yapan yorulmazmış, ben de yorulmuyorum. Burada mesleğimi devam ettirirken çocuklarımın sadece midelerini değil yardımlarla ruhlarını da doyuruyorum. Bu benim hayalimdi ve nasip oldu. Şu an çocuklarımız birlikte birçok hayırda yarışıyoruz. Kantin kadar Afrika'ya gitmek de hayalimdi. 2019 yılında ilk Uganda'ya gittik ve kuyu açılışlarımız oldu. Sonrasında Afrika Çat'ta mescit açılışımızı yaptırdık. Şu anda sağlık ocağımız var ve devamında yetimhane, külliye ve aşevi olarak devam edeceğiz. Güler Aktaş ve gönül dostları olarak biz nice hayırlara koşturuyoruz" diye konuştu.

'BURASI GEÇİMİMİ SAĞLAYIP, GÖNLÜMÜ DOYURDUĞUM MEKAN'

Kantinin hem geçim kaynağı hem de evi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Burası hem geçimi sağladığım hem de gönlümü doyurduğum bir mekan. Yemekten bile çok sevdiğim şey yardım yapmak ve o yardımı insanlara ulaştırmak. Okulumuzda maddi imkansızlıkları olan öğrencilerimiz de var. Onlar söylemeye utanıyordu. Ben de biz verince utandıkları için askıda ekmek gibi askıda yemek olsun uygulaması başlattım. Bu durum buraya geldiğim günden itibaren böyle devam ediyor. Bizler Allah rızası için veriyoruz. Allah da bize daha fazlasını veriyor? ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Afrika'ya ilgili yardım çalışmalarını anlatan Güler Aktaş, "Kara çocukları ve kara kıtaları hep görüyorduk. Ben de gitmek için çok çabaladım. Dernek, vakıf, kurum ve kuruluş herkese yazdım ve dönüş olmadı. Kadınların gitmesinin zor olduğunu söylediler. Sonuç olarak Rabbim bir gün nasip etti ve Uganda'ya gittik. Bundan sonrasında gidişlerim devam etti. Çünkü artık bütün vakıf ve kuruluşlar 'bizimle çalışır mısın?' diye talepte bulunuyor. 16 yıldır bu işte öğrencilerimle çalışıyorum. Onlar benim en büyük destekçim. Birçoğu meslek sahibi oldu. Onlar beni ben onları tanıyorum ve bu şekilde destek oluyorlar. Okuldaki çocuklarım bana öğrenci gibi değil evladım gibiler. Burası okulumuzun mutfağı. Ben de onların ablaları ve anneleri gibiyim. Ömrüm, bedenim ve ruhum yardıma adanmıştır" dedi.