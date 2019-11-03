Son Dakika Haberleri: Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı

Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin kantininde meydana gelen hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin kantininde meydana gelen hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde bulunan Cahit Gönlübol Lisesi'nde meydana geldi. Lise kantinini kendine hedef alan zanlılar, demir çubuk yardımıyla kantin camını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıslar, kameralara yakalanmamak için elindeki demir çubuk yardımıyla kameraların yönünü değiştirdi. Kantindeki çekmeceleri kurcalamaya başlayan 2 şüpheli, kantinin alarmı çalınca bir şey alamadan olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


2 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:08:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kantindeki hırsızlık girişimi kameraya yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]