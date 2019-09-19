Kantinler denetlendi

Edirne'de okul kantinleri denetlendi.

Edirne Belediyesi Gıda Denetim ve İş Yeri Denetim Birimi kantinlerde denetimde bulundu.

Kantin denetimlerine eşlik eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, denetimlerin okul sezonu boyunca rutin aralıklarla devam edeceğini söyledi.



Denetimleri 4 gıda mühendisi, veteriner hekim, 3 gıda teknisyeni ve 2 zabıta memuru ile gerçekleştirdiklerini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Edirne'de merkezdeki tüm gıda satışı yapan yerleri denetliyoruz. Ama okullarımıza özel bir önem gösteriyoruz. Çünkü burada bizim geleceğimiz olan çocuklarımız var. Onların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için gerekli önemleri alıyoruz. Kantinlerin hijyen koşullarına, kantinde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine; uygun kullanıp kullanılmadıklarına ve kantinleri işletenlerin sağlık raporlarına bakıyoruz."

Yapılan denetimlerde çok fazla aksaklıklara rastlamadıklarını ifade eden Tanrıkulu, öğrencilere geleneksel lezzetlerden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.