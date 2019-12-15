Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika

Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi

6 saat önce

ANKARA ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Mersin'in Erdemli ilçesinde ekipler, okul kantinlerinde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi, System.String[]

ANKARA ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Mersin'in Erdemli ilçesinde ekipler, okul kantinlerinde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı yönünde denetimler sıklaştırıldı. Erdemli Belediyesi, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak çalışmada okul kantinleri denetlendi. İlçe merkezindeki okul kantinleriyle başlayan denetimde, kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, zararlı ürün sebebiyle 2 çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Tollu, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle, ilçede ortak bir denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlığı açısından zararlı olabilecek, üzücü sonuçlar doğurabilecek, tehlikeli olduğu düşünülen ürünlerin ilçemiz kantin veya diğer işletmelerde olup olmadıkları kontrol ediliyor. Sıkı bir denetim gerçekleştiriliyor. Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, üzücü sonuçlar gerçekleşmesinin önüne geçmektir. Bu konuda işletme sahiplerimizin de hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.


Diyarbakır, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:41 Kaynak: DHA
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