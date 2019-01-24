Kanun gecikti, 2.5 milyar TL’lik teminat mektubu yandı
23 dakika önce
Ağustos ayında yaşanan kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü.
Ağustos ayında yaşanan kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü. Tasfiye Kararnamesi bekleyen müteahhitler, kararın gecikmeli çıkması nedeniyle teminat mektuplarının yanması sorunuyla karşılaştılar.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04
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