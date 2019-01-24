Son Dakika Haberleri: Kanun gecikti, 2.5 milyar TL’lik teminat mektubu yandı

Kanun gecikti, 2.5 milyar TL’lik teminat mektubu yandı

23 dakika önce

Ağustos ayında yaşanan kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü.

Kanun gecikti, 2.5 milyar TL’lik teminat mektubu yandı, System.String[]
Ağustos ayında yaşanan kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü. Tasfiye Kararnamesi bekleyen müteahhitler, kararın gecikmeli çıkması nedeniyle teminat mektuplarının yanması sorunuyla karşılaştılar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

Ekonomi
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