"Kanun ordusu" askerleri yemin etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çetin: "Bugün büyük fedakarlıklarla yetiştirip, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yemin ederek bütün milletimizin evladı olmuşlardır"

"Bu millet, ettiğiniz yemine güveniyor, size güveniyor. Bu milletin başını dik tutmak hepimizin boynunun borcudur"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 30. Dönem Uzman Kursiyer Ant İçme töreni düzenlendi.

Törene; Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çetin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, protokol üyeleri ve asker aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 2 bin 104'ü jandarma, 149'u sahil güvenlik olmak üzere 2 bin 253 uzman erbaş ant içti.

Ardından kurslarda başarılı olan uzman erbaşa Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından takdir belgesi verildi. Aileleri de Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görev yapmış askerlere, Korgeneral Çetin, Tuğgeneral Çetinkaya tarafından teşekkür plaketi verildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çetin, uzman erbaşların bugünden sonra da yoğun ve yorucu eğitime tabi tutulacaklarını söyledi.

Başarılı olanların 'kanun ordusu jandarma' saflarına katılmaya hak kazanacaklarını ifade eden Çetin, "Bu gençler, jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzenini sağlamak maksadıyla, başta teröristle mücadele olmak üzere, bütün suç ve suçlularla mesai merhumu gözetmeksizin kanı ve canı pahasına mücadele edeceklerdir. Genç uzman erbaşlarımızın burada kazanacakları bilgi, beceri ve sağlam bedeni yapıları sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla, yüce Türk milletine ve Jandarma Genel Komutanlığına tam bir sadakatle temel mesleki kuralları benimsemiş olarak, görev yapacaklarına inancım tamdır. Jandarma Genel Komutanlığımızın güzide birlikleri onları kucaklamak için heyecan duymaktadır" dedi.

Karakterli ve çalışkan çocuk yetiştirdikleri için ailelere teşekkür eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün büyük fedakarlıklarla yetiştirip, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yemin ederek bütün milletimizin evladı olmuşlardır. Onlar, bugünden itibaren her türlü göreve hazır hale gelecek şekilde bir eğitim geçeceklerdir. Eğitimlerde genel kolluk kurallarının yanında yerleşik kurum kültürü, birlik ruhu ve silah arkadaşlığı, milli ahlaki ve mesleki değerler üzerinde de önemle durulacaktır. Böylesine üstün karakterli ve çalışkan evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum."

"Kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz"

Uzman erbaşların eğitilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Çetin, "Burada temel kolluk konularının yanında, Atatürk düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü vatan ve millet sevgisiyle dolu, milli ahlaki ve insani değerlere bağlı, çevre bilinci gelişmiş, hukuk ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' prensibiyle yerine getiren birer uzman erbaş olarak yetiştirilmeniz hedeflenmiştir. Önümüzdeki yıllarda alacağınız zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve her an göreve hazır olmak, yüksek fiziki ve ahlaki değerlere sahip olmayı gerektirir. Burada kazanacağınız yetenekler, yüksek ahlaki değerler başarıyla görevini icra etmenizi sağlayacaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak, kanunlara nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletimizin bağrından çıktığınızı unutmadan, vatan ve millet sevgisi, eğitimlerde göstereceğiniz dayanışma, gelecekteki kader birliğinize de emsal teşkil edecektir" diye konuştu.

Uzman erbaşlara ettikleri yemini unutmamaları gerektiğini vurgulayan Çetin, şu ifadelere yer verdi:

"Farklı coğrafyalarda ve zoru koşullar altında görev yaparken, birçok vatandaşı ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği, sorumluluğu omuzlarınızda olacak. Mesleğinizi çok seviniz, hiçbir şahsi menfaatinizi görevinizin önüne geçirmeyiniz. Zorluklar karşısında asla yılmayınız, verdiğiniz sözü, yemininizi ömür boyu unutmayınız. Andı namus ve şeref sözü olduğunu biliniz. Yapacağınız her görevde bunun bilinci içinde olunuz. Bu millet, ettiğiniz yemine güveniyor, size güveniyor. Bu milletin başını dik tutmak hepimizin boynunun borcudur."

Konuşmanın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından gösteri düzenlendi. Mehteran Birliği "Ceddin Deden", "Genç Osman", "Bu Bayrak" gibi marşları seslendirdi. Daha sonra tören geçişi yapıldı.

Törenin ardından aileler ile uzman erbaşların buluşması gerçekleşti. Çocuklarıyla buluşan aileler göz yaşlarına boğuldu.