'Kanun, pitpull beslemenin yasak olduğunu söylüyor' - Son Dakika

TEHLİKELİ ve yasaklı ırklar listesindeki 'pitbull' cinsi köpeklerin saldırganlıklarında bazı kişiler, suçlunun hayvan sahipleri olduğunu savunuyor. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na değinerek, "Kanun, pitpull beslemenin yasak olduğunu söylüyor. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Öncelikle sahibi para cezasına çarptırılıyor, yaklaşık 3 bin TL ve devamında tekrarlanırsa ceza bir kat artırılarak devam ediyor" dedi.

Yasaklı ırklar listesinde bulunan pitbull cinsi köpekler, insanlara ya da diğer köpeklere yönelik saldırılarla birçok kez gündeme geldi. Bu cins köpeklerin kendi sahibine saldırdığı haberleri dahi basında yer aldı. Saldırılar sonrası pitbull'lar, sahiplerinden alınıp, bir daha dışarı salınmamak üzere hayvan barınaklarına götürülüyor. Davranış bozukluğu olan agresif ya da ürkek köpekleri rehabilite eden, köpek eğitmeni Mustafa Kobaş (41), kamuoyunda 'saldırgan' olarak bilinen bu cinsin doğru yetiştirilirse tehlikeli olmadığını söyledi. Kobaş, " 'Pitbull'lar saldırgan' diye bir algı var maalesef. Pitbull'ları saldırgan yapan maalesef köpek sahipleri. Bilinçsiz köpek besleyen köpek sahipleri bu hale getiriyorlar. Ritüelde pitbull çok güzel bir bebek bakıcısıdır. Saldırgan bir köpek değildir. Aslında insanları eğitmek gerekiyor, nasıl köpek yetiştirebilirler, diye. Her insan her köpeği sahiplenmemeli" dedi.

'ÜLKEMİZDE PİTBULL'LARA KARŞI ÖN YARGI VAR'Pitbull besleyen Sadık Ceylan (35), hayvanlarını evladı gibi gördüğünü belirterek, "Ülkemizde pitbull'lar adına çok büyük ön yargı var. Bu ön yargıların önüne geçemedik yıllardır. Bizim toplumumuz olayları abartmayı sevdiği için bunun önüne geçemiyoruz. Bu tamamen yetiştirmeyle ilgili bir durum. 'Tyson' 8 yaşında, 8 seneden beri benim yanımda. Ben onu sahiplendim. Güzel şartlarda elimden geldiğince besledim. Güzel bir eğitim verdim. İnsancıl, sosyal yetiştirdim, sonuçta toplum içinde yaşıyoruz. Olumsuz bir şeyle karşılaşmak istemem. Birinin çocuğuna, hayvanına zarar versin istemem. Aramızda kan bağı yok ama çok güçlü bir duygusal bağ var" diye konuştu.'BEBEK BAKICISI OLARAK KULLANILIYOR' Mehmet Can Turan (28) ise "Bunlar saldırgan ırklar değil aslında nasıl yetiştirirseniz o şekilde oluyor. Benim kızım da büyüdü zaten herhangi bir saldırma huyu yok. İnsanlarla arası gayet iyi, bebek bakıcısı olarak kullanılıyor yabancı ülkelerde. Bunları dövüş amaçlı kullanıyorlar genelde. Süs köpekleri daha saldırgan, diyebilirim. Nasıl yetiştirirsen o şekilde büyür. Her şeyde kullanabilirler bunu; bir gasp olayı olur, soygun olur. Sonuçta insanların korktuğu köpekler bunlar, herkes tedirgin oluyor. Çene yapıları güçlü. Zaten belli oluyordur kaslardan kalabalık bir ortamı dağıtabilir. İyi bir koruma köpeğidir" dedi.'KÖTÜ KÖPEK YOKTUR, KÖTÜ SAHİP VARDIR'Avukat Alperen Cihan Çetinkaya ise 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na değinerek, "Kanun aslında pitpull beslemenin yasak olduğunu söylüyor. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Biz bu köpekleri çok güçlü olduklarından cezalandırıyoruz ama sahipleriyle ilgili yaptırımda bulunmuyoruz. Bu hayvanları koruma kapsamında öncelikle sahibi bir idari para cezasına çarptırılıyor. Yaklaşık 3 bin TL ve bu devamında tekrarlanırsa bir kat ceza artırılarak devam ediyor. Aynı zamanda bu köpekler barınaklar tarafından korunmaya alınıyor. Sürekli olarak barınakta yaşamaya başlıyorlar" diye konuştu.'PİTBULL'LAR KORUYUCU IRK'

Veteriner Ali Burak Kaplan da "Pitbull'lar diğer köpeklere göre biraz daha kuvvetli ve saldırgan olarak adlandırılıyorlar. Temelinde diğer köpek ırkları neyse pitbull'lar da aynı şekilde adlandırılabilir. Temelde çok saldırgan özellikleri yok. Pitbull'lar koruyucu bir ırk. Sahip oldukları çevreyi, aileyi çok iyi korurlar. Diğer köpeklere göre bu konuda daha baskınlar. Saldırgan olmalarının sebebi ise çok fazla koruyucu olmalarında geliyor. Temelinde ne olursa olsun yetiştirmeye bağlıdır. Köpek sahipleri köpeklerini sosyal insancıl yetişirlerse hiçbir problem yaşamazlar" dedi.