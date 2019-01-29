Kanun Teklifleri Meclis Gündeminde
1 saat önce
Güvenlik-İş Ankara Bölge Teşkilat Sekreteri ve Bilecik İl Temsilcisi Selahattin Ceyhan, kendileri için çok önemli olan kanun teklifinin Meclis gündeminde olduğunda belirterek, "314 bin özel güvenlik görevlisi İçin TBMM'ne kanun teklifi verildi" dedi.
Güvenlik-İş Ankara Bölge Teşkilat Sekreteri ve Bilecik İl Temsilcisi Selahattin Ceyhan, kendileri için çok önemli olan kanun teklifinin Meclis gündeminde olduğunda belirterek, "314 bin özel güvenlik görevlisi İçin TBMM'ne kanun teklifi verildi" dedi.
Ceyhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Özel güvenlik görevlilerini hak ettiği noktaya taşımak ve çalışma koşullarını geliştirmek adına Güvenlik-İş Sendikası olarak çalışmalarımız her geçen gün farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 314 bin özel güvenlik görevlisi İçin TBMM'ne kanun teklifi verildi" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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