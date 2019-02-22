Kanun üstadı Erol Gönüldaş Karşıyaka Sanat Derneği'nde…

Geçen yıl Bulgaristan'da Shumen 120. Korolar Festivali'na katılan, bu yıl da 2 yurt dışı festivalinden özel davet alan Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun başına TRT'den özel izinle şef olarak gelen TRT Sanatçısı Erol Gönüldaş çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz hafta Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği Korosunun dillere destan olan konseriyle ses getiren Karşıyaka Sanat Derneği bu kez de, 24 Nisan'da yine Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapacağı Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine hazırlanıyor. Şef Erol Gönüldaş yönetiminde pazartesi günleri çalışan Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Halk Müziği Korosu gibi büyük ses getireceğini ifade eden derneğin genel koordinatörü Mustafa Orta, "Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosuna şef olarak yılın transferini yaptık ve TRT sanatçısı kanuni Erol Gönüldaş'ı aramıza aldık. Şefimizle çok daha güzel işlere imza atacağız ve Karşıyaka'da parmakla gösterilecek örnek bir Türk Sanat Müziği Korosu olacağız. İlk etapta 24 Nisan'da Deniz Baykal'da konserimiz var. Ardından da 10 Haziran'da Karşıyaka'ya büyük sürprizimiz olacak, sabırla bekleyiniz" dedi.