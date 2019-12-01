Kanuna aykırı avlanmış 20 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı olarak avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ortak denetimde boy, avlanma zamanı gibi kriterlere aykırı olarak avlanılmış olan 165 kasa istavrit, bin 259 kasa hamsi, 4 kasa lüfer, 4 kasa tekir, 6 kutu bakalyaro, 2 kutu ahtapot olmak üzere toplam 20 bin 100 kilogram su ürünlerine el konuldu. Denetimler sonucu yasaya aykırı faaliyet gösteren şahıslara ise idari para cezası verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki denetimlerini Kanunun 33. maddesinde yer alan yetkili kurumlar ile birlikte müşterek ve koordineli olarak deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız olarak devam ettiriyor.

(İHA)