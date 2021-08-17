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Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika

Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor

17.08.2021 09:44
Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor, System.String[]

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan modifiyeli araç taleplerini geri çevirdiklerini söyleyen Oruçoğlu şirketi kurucusu Teoman Deniz, "Modifiye deyip geçmeyin.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan modifiyeli araç taleplerini geri çevirdiklerini söyleyen Oruçoğlu şirketi kurucusu Teoman Deniz, "Modifiye deyip geçmeyin. Aslında çok önemli bir konu bu. Modifiye konusunda bazı firmalar maalesef ki daha çok kazanmak için kuralları umursamıyorlar. Bu da hem modifiye yaptıran kişilerin hem de trafiğe çıkan diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor" diyerek uyarıda bulundu.

Oruçoğlu şirketi kurucusu Teoman Deniz, aracını modifiye ettirmek isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan modifiyeli araç taleplerini geri çevirdiklerini ifade eden Deniz, hız, ses ya da diğer özelliklerin geliştirilmesi için gençler arasında özellikle popüler olan modifiyeli araçların bazılarının kurallara uygun olmadığını bu sebeple de bu talepleri geri çevrilip onaylanmadıklarını belirtti.

"HER MODİFİYE HER ARACA UYGULANMAZ"

Kanuna aykırı durumları da aktaran Teoman Deniz, "Mesela egzos ile ilgili istekler konusunda yönetmelikte belirlenen susturucu bulundurma zorunluluğu var. Bu zorunluluğa uymak önemli noktalardan. Motor gücünü yükseltmek için yapılanların aslına uygun olması gerekiyor. Ayrıca, şasi kısaltma durumları da yönetmeliğe aykırı. Çünkü araca daha fazla hız kazandırmak için orta kısmını kesip aracı hafifletiyorlar. Bunlar kanuna aykırı ve trafikte güvenliği tehlikeye atacak işlemler" dedi.

Her modifiyenin, her araca uygulanmadığını aktaran Deniz, "Gerek hız gerekse başka diğer özellikler gençlerin ilgisini çekiyor ve onları cezbediyor. Biz her ne sebep ile olursa olsun kesinlikle kanunlara aykırı modifiye yapmayacağımızı belirttik. Bu bazen müşteri adaylarımızı, özellikle de gençleri üzse de kanunlara uygun davranıyor ve bunun dışına çıkmıyoruz" diye konuştu.

"FİRMA SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUNMALI"

Modifiye tutkusunun normal karşılanması gerektiğinin altını çizen Deniz, kamuoyunda modifiye tutkunlarına karşı bir önyargılı bakışın olduğunu ancak kurallara uyulduğunda herkesin kendi zevkine göre araçlarını modifiye ettirme hakkı olduğunu savundu.

"Modifiye deyip geçmeyin. Aslında çok önemli bir konu bu. Modifiye konusunda bazı firmalar maalesef ki daha çok kazanmak için kuralları umursamıyorlar. Bu da hem modifiye yaptıran kişilerin hem de trafiğe çıkan diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor" diyen Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

"En hafif risk, yüklü miktarda trafik cezaları ile karşı karşıya kalmak. Firma seçiminde dikkatli olunmalı. Belli bir mekanı olmayan, vergi yükümlüsü olmayan kişilere modifiye yaptırılmamalı. Bu konuda biz çok para kazanmak yerine, insan kazanmayı seçtik. Modifiye tutkusu kamuoyunda artık normal bir zevk olarak görülmeli. Firma seçimine de dikkat edilmeli."


Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor
Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanuna aykırı modifiye, trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika


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