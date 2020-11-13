Kanuni 5 saatte Boğaz'ı geçti - Son Dakika

KANUNİ sondaj gemisi, yaklaşık 5 saatte İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıldı.
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Kanuni sondaj gemisi bu sabah, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Karadeniz'e uğurlandı. Kanuni, İstanbul Boğazı'na yaklaşık 5 saatte geçti. Gemi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'e açıldı.
- Kaynak: DHA
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