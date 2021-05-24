Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

24.05.2021 12:30
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe arasında yoğunlaşırken, çalışma kapsamında Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun bugüne kadar 2 bin 439 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ve bu yolların sahil bağlantılı yolları 4,5 km, stadyum bağlantılı yolları 4,2 km ve Kanuni Bulvarı 5,8 km olmak üzere yaklaşık 14,5 km yol tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü Bahçecik Tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe Tüneli'nde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON

Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

İstimlak, Trabzon, Türkiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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