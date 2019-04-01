Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız"
1 saat önce
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.
AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin
, Ankara
'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.
Şahin, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:14 Kaynak: AA
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