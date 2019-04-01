Son Dakika Haberleri: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız"

Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız"

1 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:14 Kaynak: AA

Twitter, Fatih Şahin, AK Parti, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Balkon Konuşması Yaptı AK Parti, Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek Son Dakika! AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 05:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]