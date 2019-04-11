Son Dakika Haberleri: Kanuni İlkokulu'ndan "Hami Projesine" Destek

Kanuni İlkokulu'ndan "Hami Projesine" Destek

1 saat önce

Sivas Kanuni İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Hami Projesi" ne destek verdi.

Kanuni İlkokulu'ndan
Sivas Kanuni İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Hami Projesi" ne destek verdi.

Kanuni İlkokulu, proje kapsamında Özel Halil İbrahim Geneş Gülbahçesi Anaokulunu misafir etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, her iki okulun öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya gelerek bez çanta yaptı.

Proje kapsamında özel okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek okulun bahçesinde bir dizi etkinlik düzenleyip doğa dostu bez çanta üretti.

Kanuni İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, proje sayesinde iki okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velilerini tanıştıklarını, karşılıklı paylaşmaya değer buldukları konularda birbirlerine hamilik yaptıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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