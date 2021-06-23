Kanuni'nin portresi için İBB'de tanıtım töreni - Son Dakika

İngiltere'de yapılan açık artırmada 350 bin sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin basın gösterimi gerçekleştirildi.

16. yüzyılda İtalyan ressam Cristofano dell'Altissimo tarafından yapıldığı tahmin edilen portre için Saraçhane'deki belediye binasında tanıtım töreni düzenlendi.

Tören için kurulan ve üzerinde "Adalet ve Hukuka Hükmedenler: İstanbul'un Sultanları Evinde" yazılı platforma, ilk olarak geçen yıl İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresi asıldı.

Kanuni tablosuyla ilgili bilgileri gazetecilerle paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eserleri Haliç Tersanesinde kuracakları İstanbul Sanat Müzesinde sergileyeceklerini bildirdi.

İmamoğlu, "Haliç Tersanesinde hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak. Fatih portresini, Kanuni portresini ve diğer eserleri, 2 yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağışçının kimliğine ilişkin soruyu İmamoğlu, "Tahmin ediyorum kendisi gelip bizi ziyaret edecek, uygun görürse kamuoyuyla paylaşırız. Şu anda kendisi bağışlamakla yeterli kalmak istiyor." diye yanıtladı.