Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Taşucu'ndan demir alıp, Karadeniz'e açılması için sayılı günler kaldı.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Taşucu'ndan demir alıp, Karadeniz'e açılması için sayılı günler kaldı.

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılmasına az bir zaman kaldı. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Önceki gün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak açıklama yapan Bakan Dönmez, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulundu.

Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan gemi, 10 Ekim Cumartesi günü Taşucu'da bulunan NATO Limanı'ndan demir alarak İstanbul'a geçecek. Burada da Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanacak.


Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Karadeniz, Türkiye, Silifke, Taşucu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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