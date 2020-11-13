"Kanuni" Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Son Dakika

"Kanuni" Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gemiyi alkışlarla uğurladı

Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi

İSTANBUL - "Kanuni" Sondaj Gemisi Haydarpaşa açıklarında düzenlenen törenin ardından Karadeniz'e doğru yola çıktı. İstanbul Boğazı'ndan geçişişine çok sayıda römorkör ve sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemiyi vatandaşlar alkışlarla uğurladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kanuni sondaj gemisinin geçişi drone ile havadan da görüntülendi.

"Kanuni" Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy Haydarpaşa açıklarında demirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı tören sonrasında bugün gemi Karadeniz'e uğurlandı. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda römorkör ve sahil güvenlik botu eşlik etti. Yoğun ilgiyle uğurlanan gemiye vatandaşlar da alkış tuttu. Bazı vatandaşlar ise gemiyle özçekim yapmayı ihmal etmedi. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi drone ile havadan da görüntülendi.