KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YENİKAPI AÇIKLARINDA - Son Dakika

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YENİKAPI AÇIKLARINDA
08.11.2020 15:28
TÜRKİYE'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı.
TÜRKİYE'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. İstanbul Boğazı
'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken Kanuni Sondaj Gemisi'ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, 19 Ekim'de İstanbul Haydapaşa Limanı'da demir atmıştı. Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi. İstanbul Boğazı'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü. Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.
- Bakıristanbul
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