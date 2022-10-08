Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor - Son Dakika
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Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

08.10.2022 15:42
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesinin beklendiği bildirildi.

Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan yazılı açıklamada, TPAO'nun Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karadeniz gazının 2023'ün ilk çeyreğinde karaya ulaştırılması kapsamında TPAO belirlenen takvim çerçevesinde tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Lojistik çalışmalarının hazır hale getirilmesinin yanı sıra envantere alınan 3 sondaj gemisi; Fatih, Yavuz ve Kanuni durmaksızın çalışıyor. Kanuni'nin Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor."

Açıklamada, Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını katlayan TPAO'nun, Filyos kıyısından 170 kilometre uzakta, yaklaşık 2200 metre derinlikte deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ettiği belirtilerek, "Şu ana kadar proje kapsamında Karadeniz'de toplam 15 kuyu açıldı. Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra derin deniz keşfi ve sonrasında eklenen müjdelerle 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

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ZBEÜ'de Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi gerçekleştirildi ZBEÜ'de Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi gerçekleştirildi 'Kanuni' sondaj gemisinden Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışması 'Kanuni' sondaj gemisinden Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışması
Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye, Sakarya, TPAO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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