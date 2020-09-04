Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı - Son Dakika

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı
Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında kabrinin bulunduğu Süleymaniye Cami'nde anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında kabrinin bulunduğu Süleymaniye Cami'nde anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında Süleymaniye Camii'nde düzenlenen programla anıldı. Fatih Belediye Belediye Başkanı M.Ergün Turan, Süleymaniye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram etti. Başkan Turan ve beraberindekiler ardından Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesini ziyaret etti. Türbede Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
(Caner Sönmez/İHA)
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