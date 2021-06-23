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Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı - Son Dakika

Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı

23.06.2021 23:17

Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresinden sonra, Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosuna da ev sahipliği yapmaya başladı.

Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresinden sonra, Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosuna da ev sahipliği yapmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her iki sanat eserinin, Fatih tarafından 566 yıl önce yaptırılan ve faaliyetine devam eden Haliç Tersanesi'nde kurulacak Sanat Müzesi'nde sergileneceği söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'ncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Cristofano dell'Altissimo'nun fırçasından çıkan tablosu, 7. Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ünlü İtalyan ressam Bellini'nin atölyesi ürünü portresiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında buluştu. 31 Mart 2021'de, Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan ve alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanan Kanuni tablosu için Saraçhane'deki ana yerleşkede, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla tören düzenlendi.

Tören için kurulan platforma, ilk olarak 25 Haziran 2020'de Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi asıldı. Törende bir konuşma yapan İmamoğlu, Kanuni tablosu ile teknik bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı. Kendisinin de Kanuni gibi Trabzon'da doğduğunu belirten İmamoğlu, "1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman'ın da doğumuna şahit olmuş bir kent. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon valiliği sürecinde doğan Kanuni Sultan Süleyman, burada doğup 14 yaşına kadar yaşıyor. İki padişahın Türk tarihine, Osmanlı tarihine verdikleri o önemli katkıyı derinden hisseden bir insan olarak büyüdüm. Zira ilkokulumun adı da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'ydu. Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet hem de Kanuni Sultan Süleyman bizler için, ailelerimiz için bambaşka bir yere sahiptir" dedi.

"İstanbul'u temsil eden her ne var ise en sıcak, en doğru adres, İBB olacaktır"

Her iki tablonun bulunduğu Saraçhane'deki tarihi İBB binasının bünyesinde, çeşitli sanatçıların çalışmaları bulunduğunu aktaran İmamoğlu, İstanbul'u hissettirecek özel sanat eserleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini vurguladı. İBB'nin halka ait olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Sanat adına, kültür adına emanet etmek istediğiniz, geleceğe taşınmasını arzu ettiğiniz, İstanbul'u temsil eden her ne var ise en sıcak, en doğru adres, İBB olacaktır" diye konuştu.

Fatih ve Kanuni tablolarının İstanbul ve Türkiye ile buluşmasının gururunu yaşadıklarını aktaran İmamoğlu, "Bu iki eseri ve alacağımız bu tarz yeni eserleri nerede halkımızla buluşturacağız bu kısmını da tanımlamak isteriz. Haliç Tersanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. Şu an uygulaması devam eden Sanat Müzesi'nde bu eserleri sergileyeceğimizi, İstanbul halkına ve bütün sanat severlere duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

Haliç Tersanesi'nin 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu hatırlatan İmamoğlu, "İstanbul'un köklü tarihinde diğer çalışmalarımızda da bu anlamda özellikle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Haliç Tersanesi, hafızamızdaki tersane kimliğine ve faaliyetlerine devam edecek; aynı zamanda da burada hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak. Fatih portresini, Kanuni portresini ve ilavesinde diğer eserleri, 2 yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmayı çok istiyoruz" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı
Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı
Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı
Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı - Son Dakika


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