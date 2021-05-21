Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı - Son Dakika

Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı

21.05.2021 07:53

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisinin setinden yeni fotoğraflar gelmeye başladı. Dizinin başrolleri sosyal medya hesaplarından set hallerini paylaştı.

Final yapan Ramo dizisinin ardından yeni bir dizi projesiyle anlaşan Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü paylaşacak. Hazırlıkları hızla devam eden dönem dizisinden yeni fotoğraflar gelmeye başladı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

ZONGULDAK VE İSTANBUL'DA ÇEKİM PLATOLARI HAZIRLANDI

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

İşte setten yeni kareler...

Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı
Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı
Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı

Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Uğur Güneş set hallerini yayınladı - Son Dakika Magazin


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