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Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm! - Son Dakika

Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!

01.06.2021 12:16
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!, System.String[]

Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşte üzen gelişmenin ayrıntıları...

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı.

Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ümit Berber'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dizi setinde çalışan görevlilerin ifadelerine başvuruldu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek. Kanunsuz Topraklar oyuncuları Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak. Dizi de Zonguldak'ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Malik beyin madeninde işçi olarak çalışan Davut'un arasındaki imkansız aşk anlatılacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul'da çekilecek ancak hikaye Zonguldak'ta geçecek. Kısacası Kanunsuz Topraklar'da 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta maden işçileri ve maden patronunun mücadelesi Gülfem ve Davut'un aşk hikayesi ile harmanlanıyor.

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!

Esra Bilgiç, Kalp Krizi, Zonguldak, Berber, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm! - Son Dakika Magazin


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