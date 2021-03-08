Kanye'nin sevgilisine Hakan'dan elbise! - Son Dakika

Kanye'nin sevgilisine Hakan'dan elbise!

08.03.2021 08:23
Kanye'nin sevgilisine Hakan'dan elbise!, System.String[]

Altı yıllık eşi Kanye West'ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

Altı yıllık eşi Kanye West'ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics'in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya'nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Star, Akkaya'nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.

Yıllardır New York Moda Haftası'nda ses getiren defileler yapan Akkaya, punk tarzıyla Lady Gaga, Madonna, Pink gibi ünlü yıldızlar tarafından tercih ediliyor.

22 Şubat'ta evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın gelinlik ve damatlığını da tasarlayan ünlü modacı, şimdilerde hem yurtdışından hem de yurtiçinden yoğun talep görüyor.

Pandemi koşullarının hafifleyince Amerika'ya gitmeyi planlayan Akkaya, tasarımlarını dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmak için toplantılar yapacak.

Jeffree Star, yeni çıkardığı rujun tanıtımını da kendisi yaptı. 13,9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabında tanıtımı yaparken, üzerinde Hakan Akkaya'nın elbisesi vardı.

Müslüm Gürses'in avukatından dedikodulara yalanlama geldi

3 Mart'taki ölüm yıldönümünde anılan arabesk müziğinin büyük ismi Müslüm Gürses, hemen akabinde çirkin dedikodulara maruz kalmıştı. Merhum sanatçının bir kızının olduğunun iddia edilmesiyle eski defterler yeniden karıştırılmıştı.

Herkes " Müslüm Baba'nın bir kızı var mı yok mu" diye konuşadursun, size gerçekleri anlatayım.

Beni, Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Onur Şahin arayarak, iddiaların tümünün yalan olduğunu söyledi ve yazılı açıklama gönderdi:

"Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur. Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır. Anılan miras, yayılan söylentilerin aksine, yüklü maddi değeri olan malvarlığı olmayıp, seslendirdiği şarkılar, fotoğraflar, adı ve geride bıraktığı manevi yönü ağır anılarıdır. Değerli sanatçı Muhterem Nur'un vefatı üzerine de bu miras, Nur'un torunları olan iki yasal mirasçısına kalmıştır. Anılan iki mirasçı haricinde, herhangi bir mirasçı, yasal hak sahibi bulunmadığı gibi, bu yönde iddiası olan üçüncü kişi dahi yoktur."

Avukat Onur Şahin, Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal hakları kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

Evde talihsiz kaza

Cemiyetin ünlü ismi Hande Demir, evde geçirdiği kazada bir kaburgasını kırdı. Merdivenlerden inerken ayağı kayarak birkaç basamak düşen Demir, kaburgasını tırabzana çarpmış. Kaburgasının çatlamasıyla evde istirahat eden Hande Hanım'a en büyük desteği ise üç çocuğu veriyor. Artık kocaman olan Aslan, Masal ve Mavi, annelerinin bir dediğini iki etmiyormuş. Ben de kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum…

Kanye'nin sevgilisine Hakan'dan elbise!

Kim Kardashian, Kanye West, Makyaj, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kanye'nin sevgilisine Hakan'dan elbise! - Son Dakika Magazin


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