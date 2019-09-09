Kanye West albümün yayınlandığını doğruladı
21 dakika önce
Ünlü rapçinin geçen hafta dokuzuncu stüdyo albümünü yayınlayacağı söylentileri çıkmıştı.
Ünlü rapçinin geçen hafta dokuzuncu stüdyo albümünü yayınlayacağı söylentileri çıkmıştı. Amerikalı rapçi, şimdi kendi resmi web sitesi kanyewest.com'a yükleyerek söylentileri doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:02
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