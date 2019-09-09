Son Dakika Haberleri: Kanye West albümün yayınlandığını doğruladı
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Kanye West albümün yayınlandığını doğruladı

21 dakika önce

Ünlü rapçinin geçen hafta dokuzuncu stüdyo albümünü yayınlayacağı söylentileri çıkmıştı.

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Ünlü rapçinin geçen hafta dokuzuncu stüdyo albümünü yayınlayacağı söylentileri çıkmıştı. Amerikalı rapçi, şimdi kendi resmi web sitesi kanyewest.com'a yükleyerek söylentileri doğruladı.

Kanye West albümün yayınlandığını doğruladı

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:02 
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