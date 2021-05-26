Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor? - Son Dakika

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?

26.05.2021 12:26
Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?, System.String[]

'FLÖRT MÜ BİLMEM AMA BİR İLGİ SÖZ KONUSU'Deux Moi adlı siteye yazan ve kimliğini belirtmeyen bir "ihbarcı" Kanşe West ile Irina Shayk'ın gizlice flört ettiğini ileri sürdü.

<a class='keyword-sd' href='/kanye-west/' title='Kanye West'>Kanye West</a> ile <a class='keyword-sd' href='/irina-shayk/' title='Irina Shayk'>Irina Shayk</a> aşk mı yaşıyor?
'FLÖRT MÜ BİLMEM AMA BİR İLGİ SÖZ KONUSU'

Deux Moi adlı siteye yazan ve kimliğini belirtmeyen bir "ihbarcı" Kanşe West ile Irina Shayk'ın gizlice flört ettiğini ileri sürdü. Site ise bu iddiaya "Yaptığım incelemeler sonucunda şunu söyleyebilirim ki buna "flört" denebilir mi emin değilim, ama bir ilgi var" diye yanıt verdi.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
10 YILDIR TANIŞIYORLAR

Aslında flört iddiası ilk anda kulağa biraz yabancı gelse de Irina Shayk ile Kanye West birbirlerini 10 yıldan fazladır tanıyorlar. 2010 yılında Kanye West'in Power adlı video klibinde Irina Shayk bir meleği canlandırmıştı. Bundan iki yıl sonra da Irina Shayk, Paris Moda Haftası'nda, müzikten sonra moda dünyasına da adım atan Kanye West'in koleksiyonunun tanıtıldığı defilere podyuma çıkmıştı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
WEST TASARIMI GİYDİ

Dikkatli gözlemcilerin atlamadığı bir başka ayrıntı ise geçen ay gözler önüne serildi. Irina Shayk, Kanye West'in, ünlü giyim firması Balenciaga ile ortak tasarladığı bir tişörtle görüntülendi.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
RONALDO İLE BÜYÜK AŞK YAŞADI

Irina Shayk, kariyerinin en çok dikkat çeken ilişkisini ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadı. Uzun süre birlikte olan çiftin evleneceği söylentileri de yayılmıştı. Fakat onlar beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdılar. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan birine göre Ronaldo, Shayk'ı aldatmıştı. Diğer iddiaya göre ise Ronaldo'nun annesi Shayk'tan ayrılması için oğlunu etkilemişti.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
KÜÇÜK KIZLARI BİLE ONLARI BİR ARADA TUTAMADI

Irina Shayk, daha sonra oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile birlikte olmaya başladı. Çift nişanlandı ve Lea de Seine adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Herkes onların evlenmesini beklerken yollarını ayırdılar.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
İDDİALARIN ORTASINDA

Shayk, pandeminin ilk dönemlerinde Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile birlikte görüntülendi defalarca. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Schnabel'in, Shayk'ın kızı Lea'yı okula bırakırken görüntülenmesi de bu iddiaları alevlendirdi. Ama sonra Shayk ve Schnabel birlikte görüntülenmez oldu.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?
KARDASHIAN HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Bu arada Kanye West'in bir yıldır ayrı yaşadığı sonra da boşanmaya karar verdiği eski eşi Kim Kardashian'ın gönül işleriyle ilgili iddialar da basına yansıdı. West ile evliliğinden ikisi biyolojik, diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk annesi olan Kim Kardashian, geçtiğimii gece İngiliz milyarder Jamie Reuben'in doğum gününe katıldı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?

İNGİLİZ MİLYARDERİN DOĞUM GÜNÜNE KATILDI

O geceden sonra da Kardashian'ın Reuben ile gizli bir romantik ilişki yaşadığı iddiaları basına yansımaya başladı. Aslında bu gönül ilişkisi konusunda kesin bir bilgi yoksa da Kim Kardashian ile 34 yaındaki Jamie Reuben'in ortak arkadaşları Scooter Braun aracılığıyla tanıştığı ileri sürülüyor. Bir süre önce de Kim Kardashian'ın, televizyoncu Van Jones ile flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor?

Kim Kardashian, Irina Shayk, Kanye West, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kanye West ile Irina Shayk aşk mı yaşıyor? - Son Dakika Magazin


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