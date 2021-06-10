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Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar! - Son Dakika

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

10.06.2021 10:09
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PARİS'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI35 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 44 yaşındaki Kanye West, birlikte geçirdikleri Fransa tatili sonrası New York'ta havaalanında görüntülendi.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!
PARİS'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

35 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 44 yaşındaki Kanye West, birlikte geçirdikleri Fransa tatili sonrası New York'ta havaalanında görüntülendi. Çiçeği burnunda aşıklar, West'in doğum gününü Paris'te birlikte kutladı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

OBJEKTİFLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonra da özel uçaklarıyla New York'a geri döndü. Shayk ile West'i kelimenin tam anlamıyla bir koruma ordusu gazetecilerden korumaya çalıştı; ama yine de başaramadılar. Shayk maske taktı, Kanye West ise hem maske hem kapüşon takmasına rağmen yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

NİSAN AYINDAN BU YANA İDDİALAR ORTALIKTA DOLAŞIYORDU

Böylece Irina Shayk ile Kanye West'in gizlice sürdürdükleri birliktelikleri ilk kez ortaya çıkmış oldu. Shayk ile West arasındaki ilişki iddiaları geçtiğimiz nisan ayından bu yana konuşuluyordu.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

"BİR YAKINLIK SÖZ KONUSU"

Shayk ile West arasındaki ilk söylentiler, Deux Moi adlı sitede ortaya atılmıştı. Siteye yazan ve kimliğini belirtmeyen bir "ihbarcı" Kanşe West ile Irina Shayk'ın gizlice flört ettiğini ileri sürdü. Site ise bu iddiaya "Yaptığım incelemeler sonucunda şunu söyleyebilirim ki buna "flört" denebilir mi emin değilim, ama bir ilgi var" diye yanıt verdi.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

10 YILDIR TANIŞIYORLAR

Aslında flört iddiası ilk anda kulağa biraz yabancı gelse de Irina Shayk ile Kanye West birbirlerini 10 yıldan fazladır tanıyorlar. 2010 yılında Kanye West'in Power adlı video klibinde Irina Shayk bir meleği canlandırmıştı. Bundan iki yıl sonra da Irina Shayk, Paris Moda Haftası'nda, müzikten sonra moda dünyasına da adım atan Kanye West'in koleksiyonunun tanıtıldığı defilere podyuma çıkmıştı.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!
WEST TASARIMI GİYDİ

Dikkatli gözlemcilerin atlamadığı bir başka ayrıntı ise geçen ay gözler önüne serildi. Irina Shayk, Kanye West'in, ünlü giyim firması Balenciaga ile ortak tasarladığı bir tişörtle görüntülendi.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

RONALDO İLE BÜYÜK AŞK YAŞADI

Irina Shayk, kariyerinin en çok dikkat çeken ilişkisini ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadı. Uzun süre birlikte olan çiftin evleneceği söylentileri de yayılmıştı. Fakat onlar beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdılar. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan birine göre Ronaldo, Shayk'ı aldatmıştı. Diğer iddiaya göre ise Ronaldo'nun annesi Shayk'tan ayrılması için oğlunu etkilemişti.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

KÜÇÜK KIZLARI BİLE ONLARI BİR ARADA TUTAMADI

Irina Shayk, daha sonra oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile birlikte olmaya başladı. Çift nişanlandı ve Lea de Seine adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Herkes onların evlenmesini beklerken yollarını ayırdılar.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!
İDDİALARIN ORTASINDA

Shayk, pandeminin ilk dönemlerinde Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile birlikte görüntülendi defalarca. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Schnabel'in, Shayk'ın kızı Lea'yı okula bırakırken görüntülenmesi de bu iddiaları alevlendirdi. Ama sonra Shayk ve Schnabel birlikte görüntülenmez oldu.

Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar!

Irina Shayk, Kanye West, New York, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kanye West ile Irina Shayk aşk yaşıyor: Yakalandılar! - Son Dakika Magazin


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