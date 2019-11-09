Son Dakika Haberleri: Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım
Son Dakika Dünya Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım

Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım

6 saat önce

Ünlü rapçı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Eşi Kim Kardashian ile birlikte, Fast Company'nin İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı

Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım, System.String[]

Ünlü rapçı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.


Eşi Kim Kardashian ile birlikte, Fast Company'nin düzenlediği İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Kanye West, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:44 
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