Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım
6 saat önce
Ünlü rapçı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Eşi Kim Kardashian ile birlikte, Fast Company'nin İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı
Ünlü rapçı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Eşi Kim Kardashian ile birlikte, Fast Company'nin düzenlediği İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:44
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