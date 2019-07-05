Son Dakika Haberleri: Kanye West kendi tarikatını kuruyor!
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Kanye West kendi tarikatını kuruyor!

1 saat önce

Kanye West pazar konserlerini ve izlemeye gelenleri temel alan bir dini organizasyon kurmaya karar verdi.

Kanye West pazar konserlerini ve izlemeye gelenleri temel alan bir dini organizasyon kurmaya karar verdi.
Kanye West kendi tarikatını kuruyor!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:00 
Kanye West, Magazin
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