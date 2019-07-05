Kanye West kendi tarikatını kuruyor!
1 saat önce
Kanye West pazar konserlerini ve izlemeye gelenleri temel alan bir dini organizasyon kurmaya karar verdi.
Kanye West
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:00
pazar konserlerini ve izlemeye gelenleri temel alan bir dini organizasyon kurmaya karar verdi.
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