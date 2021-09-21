Üye Girişi
Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş! - Son Dakika

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

21.09.2021 12:00
Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!, System.String[]

KUSURSUZ EVLİLİK OLUR MU?Her ne kadar bu yılın başında boşanacaklarını açıklamış olsalar da West'in Donda albümünün tanıtımı için işbirliği yapıp kafaları karıştıran çiftin evliliği hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz değilmiş bu iddialara göre.

KUSURSUZ EVLİLİK OLUR MU?

Her ne kadar bu yılın başında boşanacaklarını açıklamış olsalar da West'in Donda albümünün tanıtımı için işbirliği yapıp kafaları karıştıran çiftin evliliği hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz değilmiş bu iddialara göre.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

BİR DEĞİL BİRKAÇ KEZ ALDATMIŞ

Gelelim mutlu günlerinde "Kimye" olarak anılan Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili iddialara. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda "iki çocuğun üzerine aldattım" şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış ileri sürülenlere göre.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEDİ

Kanye West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rap'çinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo Turnesi sırasında ekibiyle yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Üstelik bununla övündüğünü de sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi" diye konuştu.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

2012 YILINDA FLÖRT EDİYORLARDI

Fakat bu konuya kafa yoranların hesaplarına göre Kanye West'in bu kaçamağı, Kardashian ile evli olmasa bile sevgili oldukları sırada yaşadığını ileri sürüyorlar. Çift, 2014 yılında evlendi, 2012 yılında ise sevgiliydiler.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KABA BİR DİL KULLANDI

Her ne kadar West'in Milian ile ilişkisinin zamanı net olarak belli değilse de aynı kaynak ünlü rap'çinin, evliyken de eşini aldattığını itiraf ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya göre de West; Kim Kardashian ile evliyken farklı kadınlarla da ilişki yaşadığını hiç kibar olmayan bir dille anlattı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

RUHSAL DURUMU PEK PARLAK DEĞİLDİ

west'in ekibinde görev alan bu kaynak, bu itirafları yaptığı dönemde ünlü müzisyenin ruhsal durumunun çok iyi olmadığını da sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak "Kanye, sadece kendi ekibindeki kişilerin yer aldığı bu konuşma sırasında her şeyi ağzından kaçırıyordu" diye konuştu. Kaynak "Kanye o sırada Kim'i aldatmaktan söz ediyordu. Sonra aniden Christina Milian ile kaçamak yaptığını anlattı. Bir kulüpte vakit geçirdikten sonra çok kısa sürse de cinsellik yaşamının ne kadar güzel olduğunu anlattı" diyerek iddialarını sürdürdü.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

ŞARKI SÖZLERİYLE İTİRAF MI ETTİ?

Kanye West, bu ayın başlarında da yeni albümünde yer alan Hurricane adlı şarkısında "itiraf" olarak nitelendirilen sözlere yer vermişti. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum/ İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim/Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum/İki çocuğun ardından hala oynuyorum/Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KENDİNİ BÖYLE İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ile Kanye West 2012 yılında flört etmeye başları. 2014'te evlendiler ve ikisi biyolojik, ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocukları oldu. Bir süredir aralarının iyi olmadığı söylenen çift, bu yılın başında boşanma kararı verdiklerini açıkladı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!
Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri 11:57 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor 11:45 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor 11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:34 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık         
11:35
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı         
10:53
Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak         
10:40
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement