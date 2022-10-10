Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı! - Son Dakika
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Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

10.10.2022 00:22
Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

Kanye West Twitter ve Instagram hesapları kısıtlandı. Ünlü rapçinin şirket politikalarını çiğneyen paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Tüm dünyada tanınan ve rap dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kanye West, Twitter'dan uzaklaştırıldı. Ünlü rapçinin Twitter hesabı, yaptığı paylaşım yüzünden askıya alındı. Instagram hesabı sadece bir gün önce kısıtlandığı için West'in adeta "sosyal medyasız" kaldığını söyleyebiliriz.

Twitter ve Instagram, Kanye West hesabını kısıtlıyor

Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada popüleriteye sahip olan Kanye West (yeni adıyla Ye), Yahudi karşıtı paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz gün paylaştığı bir açıklamanın şirket politikalarını ihlal ettiğini söyleyen Twitter, ünlü rapçinin hesabını askıya aldı.

Welcome back to Twitter, my friend!

Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2022

Kanye West'in paylaşımı Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirilse de, şarkıcı kendini farklı bir şekilde savundu. Ye'nin açıklamasına göre bu paylaşım herhangi bir sorun içermiyor, çünkü "siyah insanlar da aslında Yahudi kökeninden geliyor".

https://shiftdelete.net/twitterdan-elon-muska-ters-kose-44-milyar-dolari-reddetti

Twitter hesabının askıya alınması ilginç olsa da, sorun burada bitmiyor. Kanye West'in Instagram hesabı sadece bir gün önce kısıtlandı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Sean Combs isimli rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini iddia eden West, Meta'nın kurallarını çiğnemekle suçlandı.

Instagram hesabının kısıtlanmasının ardından Twitter'a dönen ve Mark Zuckerberg'i suçlayan ünlü rapçi, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından karşılandı. West'in 2020'nin sonlarından bu yana Twitter'dan açıklama yapmadığını göz önünde bulunduran Musk, "Twitter'a tekrar hoşgeldin dostum" diye yazdı.

Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

Kanye West'in Instagram hesabının tam olarak kapatılmadığını hatırlatalım. Kısıtlama sonrasında West'in DM atması, yorum veya gönderi paylaşması engellendi. Fakat Twitter engeli tüm hesabını etkilemiş durumda.

Peki siz Kanye West Twitter hesabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Iker Casillas, paylaşımından dolayı özür diledi! Iker Casillas, paylaşımından dolayı özür diledi! İçişleri: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 9 azaldı İçişleri: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 9 azaldı
Kaynak: Shiftdelete

Kanye West, Instagram, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı! - Son Dakika
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