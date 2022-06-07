Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Bu proje ile 3 bin nüfuslu ilçeye turist akın edecek

Çatak Kanyonu cam terası ziyaretçilerinin nefesini kesiyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine yazın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor. Şu anda Türkiye'de hiç örneği olmayan Çatak Kanyonu'nda kanyon içerisinde kaya üzerine 2 kilometre uzunluğunda C şeklinde yapılacak kaya yolu ile 3 bin nüfuslu ilçenin 300 bin turisti ağırlaması bekleniyor.

Şehitler Diyarı ve Evliyalar Şehri olarak bilinen Kastamonu, kültür turizminde olduğu kadar yapılan yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat turizminden de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden olan Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'nda 450 metre yüksekliğe inşa edilen Azdavay Cam Teras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Azdavay Belediyesi tarafından işletilen cam teras, 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunuyor. İl Özel İdaresi tarafından yolu da asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirilen Azdavay Cam Terası görmek isteyenler terasın önünde adeta kuyruk oluşturuyor.

Kanyon içerisine 2 kilometre uzunluğunda kaya patika yolu yapılacak

Muhteşem manzarası ile görsel şölen sunan Çatak Kanyonu, şimdi de kanyon içerisine yapılacak kaya patika yolu ile dikkatleri üzerine çekecek. Çatak Kanyonu içerisinde kaya üzerine C şeklinde 2 kilometre uzunluğunda oyularak yapılacak kaya patika yolu, Türkiye'de de bir ilk olma özelliği taşıyacak. 2 kilometre yolun sonunda da kanyon içerisinde akan 27 metre yüksekliğindeki şelale ziyaretçileri karşılayacak. Projesi hazırlık aşamasında olan kaya patika yolu tamamlandığında 3 bin nüfusu bulunan Azdavay İlçesi'ne 300 binden fazla turistin gelmesi hedefleniyor.

600 yıllık coğrafi işaretli yöresel kıyafetli kadınlar, ziyaretçileri karşılayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın sağladığı destekle Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Çatak Kanyonu cam terasına yapılan kafeteryada 600 yıllık geleneksel coğrafi işaretli yöresel kıyafetler giymiş kadınlar tarafından ziyaretçiler karşılanacak. Azdavay Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Cam terası gezen ziyaretçiler, yorgunluklarını bu kafeteryada atma imkanı bulacaklar. Ayrıca Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde Gastronomi Tanıştırma Turu çerçevesinde Turizm Seyahat Acenteleri Birliği'ne kayıtlı çok sayıda seyahat acenteleri ile turizm rehberlerinin bulunduğu davetliler, Çatak Kanyonu cam terasını gezdi.

"Türkiye'de hiç örneği olmayan kaya patika yolu yapacağız"

Dünya'da çok az örneği olan fakat Türkiye'de şu ana kadar hiç örneği olmayan Çatak Kanyonu içerisinde kaya üzerine C şeklinde patika yolu yapacaklarını belirten Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, "Coğrafi işaret aldığımız 600 yıllık geleneksel kıyafetimizi giyen bayanlarımızın yapmış olduğu yöresel yemekler, Azdavay'ımızın en büyük değerleridir. Özellikle Çatak Kanyonu üzerinde yapmış olduğumuz cam teras, yaklaşık 2 yıldan beri üst üste 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hedefimiz inşallah Suğla Yaylası ve Azdavay Atlı Turizm Merkezi'nde yapacağımız konaklama ve diğer alt yapı çalışmalarına ek olarak Çatak Kanyonu içerisindeki 2 kilometre kaya patika yolu yapmak. Bunlar yapılınca en az 300 bin ziyaretçiyi Azdavay'da görmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda şu an için bu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün turizm yapıları gerçekten bölgemizi cazibe noktası haline getirdi. Azdavay, Pınarbaşı, Daday özellikle bu üçgende Kastamonu'nun doğa turizmde öne çıkan bölgeleri olduğunu düşünüyorum"

"Coğrafi işaretli 600 yıllık yöresel kıyafetli kadınlarla hizmet verilecek"

Azdavay'da özellikle turizm vizyonu olarak doğa turizminde marka şehir olmayı planladıklarını söyleyen Başkan Civelek, "Bu anlamda marka şehir olma yolundaki gayretlerimiz, altyapı çalışmalarımız devam ederken şunu çok önemsiyoruz. Kültürümüzden asla uzaklaşmamak, kültürümüzü tamamen günümüzde yaşatmak, kültürümüzde sunumlar yapmak. Yöresel kıyafetimizle cam terasta yapacağımız kafeteryada, yine atlı turizmde vereceğimiz bizim buradaki restoranlarımızda yöresel kıyafetli bayanlarımız çalışacak ve onların sunumu gerçekleşecek. Bu bizim 600 yıllık değerimiz yöresel kıyafet ve bu yöresel kıyafeti başında da söylediğim gibi bayanların özellikle kültüründe olan yiyecekler ürünler günümüzde turizm amaçlı sunum halinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"Hedefimiz, 3 bin nüfuslu ilçemizi 300 bin ziyaretçinin geldiği turizm şehri yapmak"

Hedeflerinin 3 bin nüfuslu ilçeye 300 bin ziyaret inin geldiği bir turizm şehri yapmak olduğunu ifade eden Civelek, "Sürekli ve sürdürülebilir bir turizm altyapısı oluşturmak hedeflerimiz arasında. Sürdürülebilir olması içinde mutlaka bir kültürel değeri olması lazım, kültürel değerler üzerinde yürümesi lazım, aynı zamanda doğamızın asla bozulmadan ziyarete sunulması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Azdavay 3 bin nüfuslu bir ilçe. Birinci aşamadaki hedefimiz 100 bin turisti ağırlamaktı. Rabbim iki senedir de en az 100 bin kişinin geldiği bir ilçe olmayı nasip etti. Özellikle cam teras aynı zamanda suğla yaylası, atlı turizm merkezi ile ilçeye gelen turist sayısı 100 bini aştı. İnşallah kanyon içerisine yapacağımız 2 kilometre kaya patika yolu, Dünyada çok az sayıda örneği olan ama Türkiye'de hiç örneği olmayan tamamen doğasında kayayı yarım C şeklinde oyarak özellikle taş düşmesi, kaya düşmesi dayalı hiç bir tehlike arz etmeyen parkur düzenlemesi olacak. Bu 2 kilometrelik parkurun sonunda 27 metre yükseklikten akan şelale ziyaretçileri karşılayacak. Bu ziyaretçi sayısını ilçemizde en az 300 bine çıkaracaktır. Hedefimiz 3 bin nüfuslu bir ilçeye 300 bin ziyaretçinin geldiği bir turizm şehri yapmaktır. Bu yönde de emin adımlarla gidiyoruz inşallah. Buna inancımızda sonsuz. Önümdeki 1 yıl içerisinde bu hayalimizde gerçekleşeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"800 metre yükseklikteki cam terası gezerken heyecanlandım"

Çatak Kanyonu cam terasını gezmek üzere Azdavay'a gelen Mustafa Yasin Çakar, "Kastamonu'da üçüncü günümüz. 3 gündür Kastamonu'yu yediden yetmişe vakit yettiğince geziyoruz. Bugün doğa temalı gezimizi yapıyoruz. Şu anda Çatak Kanyonu'nda Dünyanın en büyük kanyonlarından bir tanesindeyiz. Bu noktada gerçekten heyecan vericiydi. Açıkçası cam teras bizi ve gurubumuzu heyecanlandırdı. 3 gündür bizi burada misafir eden başta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'mızın temsilcilerine, belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kastamonu turizm seyahat acenteleri için bence çok önemli bir fırsat. Bölge gerek kendi yerel insanıyla, gerek işletmecileriyle adeta turizmcilere gel gel yapıyor. Üçüncü günümüzü tamamlıyoruz burada, çok keyif aldık. Tüm turizmci dostlarımızı Kastamonu'nun güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

Çatak Kanyonu cam terası gezerken çok heyecanlandığını belirten Çakar, şöyle konuştu: "Azdavay'da Çatak Kanyonu'ndayız. 800 metre yükseklikte yer alıyoruz. Gerçekten çok heyecanlandım arkadaşlarımda çok heyecanlandı. Doğasıyla, havasıyla, kanyonuyla ve cam terasıyla gerçekten burayı yöneten insanlar çok güzel bir dokunuş yapmışlar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Burası turizmcilerin adeta gözde noktası, gözde destinasyonu olacağına inancım tam. Bu konuda tüm turizmcileri Çatak Kantonuna 800 metre yükseklikteki cam terasa, Azdavay'a davet ediyoruz. Şu anda buradayız, yaşıyoruz, buradan gerçekten etkilenmemek mümkün değil"

"Cam terası çok beğendim, her şey düşünülmüş"

Cam terası gezen ziyaretçilerden Serap Değirmenci de, şunları kaydetti: "Kastamonu'yu çok beğendim, daha önce de bir kez gelmiştim ama bu sefer ki gelişim ve gezilerimiz daha bir farklı oldu. Çünkü amaç Kastamonu'nun gastronomisine ve doğal güzelliklerine tanıklık ettik. Bu kanyona ilk defa geldim. Çok güzel çok değerli, cam teras olayı da gayet iyi olmuş. En azından doğanın korunması açısından güzel, insanları güzel, her şey çok güzel, çok beğendim. Ben yükseklik korkusu olan bir insanım ama cam teras sayesinde aşağı gayet rahat bakabildim, tabi demirlerin emniyetli olması bana bu güveni verdi. Gayet güzel düşünülmüş. Hoş bir düşünce"