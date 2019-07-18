Son Dakika Haberleri: Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu
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Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ömer Denden (36) serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ömer Denden (36) serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Ömer Denden, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için dün Kayacı Vadisi'ne gitti. Sıcak havadan bunalan Denden, serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Ömer Denden'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı.
Denden'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Yenişehir, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
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