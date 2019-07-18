Kanyonda akıntıya kapılarak boğuldu
1 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ömer Denden (36) serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
MERSİN'in Erdemli
ilçesinde Ömer Denden (36) serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Merkez Yenişehir
ilçesinde yaşayan Ömer Denden, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için dün Kayacı Vadisi'ne gitti. Sıcak havadan bunalan Denden, serinlemek için girdiği Lamos Kanyonu'nda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Ömer Denden'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı.
Denden'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi
'nin morguna götürüldü.
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