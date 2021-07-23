Kastamonu'da kanyonda dolaşırken ayak bileği kırılan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlıkçılar tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'dan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Horma Kanyonu'na gezmeye gelen Semra Sarı, ayağının kayması nedeniyle yürüyüş yolunda düştü. Düşmenin etkisiyle ayak bileği kırılan Sarı, çevredekilerden yardım istedi.
Bunun üzerine kanyona gelen JAK timleri ile sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sarı'yı bulunduğu yerden sedyeyle çıkardı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen sarı tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kanyonda ayağı kırılan kadın JAK ve sağlık görevlilerince çıkartıldı - Son Dakika