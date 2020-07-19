Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı - Son Dakika

Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda, define ararken dinamit patlattığı öne sürülen ve olayın ardından gözaltına alınan Osman Ak (45) ile İlhan Kaya (49), savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BURSA'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda, define ararken dinamit patlattığı öne sürülen ve olayın ardından gözaltına alınan Osman Ak (45) ile İlhan Kaya (49), savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bölgedeki kayaların arasında bulunan patlamamış 12 dinamit ise ekiplerce imha edildi.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu'nda meydana geldi.  Osman Ak ve İlhan Kaya, iddiaya göre, define aramak için Bilecik'ten İznik'e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Ak ve Kaya, kanyona inen AFAD ve jandarma ekipleri, tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavilerinin ardından geçen perşembe günü taburcu edildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
DİNAMİTLERİN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Osman Ak ve İlhan Kaya'nın ifadeleri, geçen çarşamba günü, cumhuriyet savcısı tarafından hastanede alındı. İfadelerinde, define aramak için bölgede bulunduklarını kabul eden Ak ve Kaya, dinamitlerin ise kendilerine ait olmadığını iddia etti. 2 kişi, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BULUNAN 12 DİNAMİT İMHA EDİLDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda kayaların arasına yerleştirilmiş 12 adet patlamamış dinamit olduğu tespit edildi. Toplanan dinamitlerin, geçen cuma günü bomba imha ekibi tarafından güvenli bir bölgede imha edildiği öğrenildi.


Osman Ak, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 20:02 Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi
20:02
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 21:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]