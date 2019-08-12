Son Dakika Haberleri: Kanyonda kayalıklardan düşen çocuk yaralandı
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Kanyonda kayalıklardan düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı.
Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen 13 yaşındaki Eren Göçmez'in kayalıklardan düştüğünü fark eden ailesi, durumu Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde kolunun kırıldığı tespit edilen Göçmez, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaz aylarında yoğun ilgi gören kanyona dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle gidilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:23 Kaynak: AA
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