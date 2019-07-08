Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler kanyonuna gezi amaçlı giden 5 yabancı turist yollarını kaybedince yardım talebinde bulundu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
'nın Marmaris
ilçesi İçmeler
kanyonuna gezi amaçlı giden 5 yabancı turist
yollarını kaybedince yardım talebinde bulundu. AFAD
ve AKUT ekipleri kaybolan turistleri bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris'e tatili için gelen 5 yabancı uyruklu turist, gezi amaçlı İçmeler kanyonuna gitti. Bir süre sonra kanyonda yönlerini kaybeden yabancı turistler yardım talebinde bulundu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi.
İçmeler kanyonunda ihbarın geldiği bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışması sonrası 5 yabancı turist bulundukları bölgeden güvenlik bir şekilde kurtarıldılar. - MUĞLA
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