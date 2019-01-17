Kanyonda Kaybolan Gencin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kanyonda kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktıSAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu Yunus Hocayov'un son görüntüsü ortaya çıktı.

Kanyonda kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı



SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu Yunus Hocayov'un son görüntüsü ortaya çıktı.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüsü ortaya çıktı. Genci buraya götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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