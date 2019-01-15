Son Dakika Haberleri: Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu

Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan şahsın kimliği belirlendi.

Kanyonda Kaybolan Şahsın Kimliği Belli Oldu, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan şahsın kimliği belirlendi.

Şahinkaya Kanyonu Kuruçay mevkisinde çadır kurduktan sonra haber alınamayan şahsın 25 yaşındaki Türkmen asıllı Yusuf Hojayev olduğu tespit edildi. Kaybolan Yusuf Hojayev'i arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Kuruçay, Vezirköprü, Samsun, Şahinkaya Kanyonu, 3. Sayfa
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